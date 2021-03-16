شاهد: جثة حوت نافق في أيسلندا تثير الفضول

توافد عدد كبير من الفضوليين على شاطئ شبه جزيرة ريكيانيس في غرب أيسلندا لمشاهدة جثة حوت نافق قذفتها أمواج البحر منذ أيام، وذلك رغم إطلاق السلطات للعديد من التحذيرات بعدم زيارة المكان.
ولوحظ وجود الجثة لأول مرة في منتصف الأسبوع الماضي عندما ذهب علماء من معهد البحوث البحرية لأخذ عينات، ووجدوا أن جثة الحوت كانت منتفخة بالغاز ومعرضة لخطر الانفجار.
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