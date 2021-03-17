تمت إزالة الرسائل التي أودعها المؤمنون اليهود داخل حائط البراق المعروف لديهم بـ"حائط المبكى" في القدس تحضيراً لعيد الفصح.

وعادة يترك زوار الجدار ملاحظات مع صلوات أو رغبات شخصية في تشققاته.

ويشرف حاخام الحائط مرتين في السنة على جمع آلاف الرسائل لضمان وجود مساحة كافية لوضع المزيد منها. ثم تدفن هذه الرسائل في جبل الزيتون في القدس وفقا للطقوس اليهودية.