دخلت سامية سولو حسن البالغة من العمر 61 عامًا، التاريخ الجمعة عندما أدت اليمين كأول رئيسة لتنزانيا في دار السلام، أكبر مدينة في البلاد. مرتدية الحجاب وتحمل المصحف بيدها اليمنى، أدت حسن اليمين الدستورية تحت رئاسة رئيس المحكمة العليا إبراهيم جمافوينج.
وشهد الحفل حضور أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء تنزانيا السابقين علي حسن مويني وجاكايا كيكويتي وعبيد كرومي. يأتي تنصيب سامية حسن بعد يومين من إعلان وفاة الرئيس جون ماجوفولي.
وفي أول خطاب عام لها كرئيسة للبلاد، أعلنت حسن 21 يومًا من الحداد على ماجوفولي، وعطلات رسمية في 22 و25 مارس- أذار، حيث سيدفن الرئيس الراحل.
No Comment المزيد من
شاهد: عشرات الفرنسيين يحيون الذكرى الـ 150 للثورة الفرنسية الرابعة
شاهد: المئات في المغرب يتظاهرون احتجاجا على طرد مزارعي تمور عند الحدود مع الجزائر
شاهد: حدائق بكين تعج بالزوار مع اقتراب موسم الربيع
شاهد: موسيقيو أوبرا بوردو يغنون أمام المسرح الكبير دعما للعاملين في قطاع الثقافة والفنون
شاهد: لوحة فنية لفتاة إثيوبية على شاطئ بريطاني بمناسبة اليوم العالمي للمياه
شاهد: في الذكرى العاشرة للثورة السورية الآلاف يحتشدون في إدلب
شاهد: الروس يحرقون دمية خشبية ويودعون الشتاء في عيد"الماسلينيتسا"
شاهد: بعد رحيل الملك ... المئات من قبائل الزولو يحتشدون لتقديم واجب العزاء
شاهد: عندما تتحول المعالم الأكثر شهرة في العالم إلى اللون الأخضر احتفالًا بعيد القديس باتريك
شاهد: تعاون بين فورد وجامعة ميشيغان لتطوير روبوتات تساعد على تحسين الحياة
شاهد: إزالة "رسائل الأمنيات" من حائط البراق في القدس قبل عيد الفصح
شاهد: مظاهرة بلندن تنديدا بتعامل الشرطة مع المتظاهرين خلال الوقفة الاحتجاجية على مقتل سارة إيفيرارد
شاهد: عمال النظافة يقومون بتطهير سوق في بانكوك بعد تسجيل إصابات بكورونا
شاهد: جثة حوت نافق في أيسلندا تثير الفضول
شاهد: طائرات ورقية تغزو سماء أثينا احتفالاً بـ"الإثنين النظيف"