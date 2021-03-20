دخلت سامية سولو حسن البالغة من العمر 61 عامًا، التاريخ الجمعة عندما أدت اليمين كأول رئيسة لتنزانيا في دار السلام، أكبر مدينة في البلاد. مرتدية الحجاب وتحمل المصحف بيدها اليمنى، أدت حسن اليمين الدستورية تحت رئاسة رئيس المحكمة العليا إبراهيم جمافوينج.

وشهد الحفل حضور أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء تنزانيا السابقين علي حسن مويني وجاكايا كيكويتي وعبيد كرومي. يأتي تنصيب سامية حسن بعد يومين من إعلان وفاة الرئيس جون ماجوفولي.

وفي أول خطاب عام لها كرئيسة للبلاد، أعلنت حسن 21 يومًا من الحداد على ماجوفولي، وعطلات رسمية في 22 و25 مارس- أذار، حيث سيدفن الرئيس الراحل.