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الحمم البركانية تتدفق على طول جوانب الحفرة الجنوبية لبركان إتنا في صقلية.

تسبب ثوران بركان إتنا، أكبر بركان نشط في أوروبا في تطاير الحمم البركانية في الهواء صباح الجمعة. وغطت أعمدة من الدخان السماء فوق فوهة البركان التي كانت محاطة بالثلوج أثناء ثورانه.

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وتشكلت نافورة الحمم البركانية من فوهة إتنا الجنوبية الشرقية في الصباح الباكر وبقيت نشطة طيلة اليوم تقريبا. وأعلنت السلطات المحلية أن ثوران بركان إتنا الجاري يعد الـ 15 لبركان صقلية منذ أحدث نشاط مسجل بدأ في 16 فبراير- شباط الماضي. وإتنا هو أكبر البراكين الثلاثة النشطة في إيطاليا والتي تشمل أيضًا سترومبولي، في جزيرة صقلية التي تحمل الاسم نفسه، وجبل فيزوف بالقرب من نابولي الذي ثار آخر مرة في عام 1944.

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