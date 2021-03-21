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شاهد: أستراليا تواجه أسوأ فيضانات منذ عقود

عمت الفيضانات عدة مدن في أستراليا بعد هطول كميات قياسية من الأمطار التي أدت إلى فيضان السدود ودفعت السلطات إلى القيام بعمليات إجلاء واسعة. وتستعد مدينة سيدني الأسترالية الأحد لمواجهة أسوأ فيضانات منذ عقود. وأمرت إدارة الطوارئ سكان المناطق المنخفضة في أجزاء من المدينة بالابتعاد بسبب وضع يمكن أن "يهدد الحياة" في ولاية نيو ساوث ويلز.

وقالت السلطات إن سد واراغامبا الذي يؤمن جزءا كبيرا من مياه الشرب لسيدني فاض بعد ظهر السبت ومن المتوقع حدوث فيضانات بأعلى مستوى منذ 1961 في نهر هوكسبيري.

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ومن المتوقع أن يزداد الطقس سوءا مرة أخرى الإثنين في شمال سيدني قبل أن يتحسن في وقت لاحق من الأسبوع حسب إدارة الأرصاد الجوية.

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