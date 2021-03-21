استقبل الآلاف من الأكراد رأس السنة الكردية الجديدة السبت بالنيران والأزياء الملونة والرقص في السليمانية في شمال العراق. وقالت روشنا آوات، إحدى السكان المحليين التي كانت تستمتع بالعيد مرتدية ملابس تقليدية "نأمل أن يضع العام الجديد نهاية لوباء فيروس كورونا وغيره من الأزمات التي تواجه المنطقة". يحيي الملايين من الأكراد المناسبة في 21 آذار / مارس، الموافق لليوم الأول من فصل الربيع. ويرمز العيد إلى انتهاء الموسم المظلم، ووصول فصل النور.