شاهد: عشرات الكلاب تحصل على بركة القديس لعازر في نيكاراغوا

بعدما زينّها أصحابها الكاثوليك بأفضل الحلل، تلقت مئات الكلاب في نيكاراغوا بركة القديس لعازر، الذي يعتبر حارس الحيوانات والمرضى، في تقليد سنوي تشهده البلاد الواقعة في أمريكا الوسطى. ويتذكر المؤمنون في هذا اليوم مثل لعازر والغني الذي ذُكر في الإنجيل، حيث كان لعازر الفقير والمريض يسعى جاهداً للملمة فتات الخبز تحت مائدة الغني، فيما كانت الكلاب تأتي للحس قروحه.