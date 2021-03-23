شاهد: سياح يبحثون عن المغامرة بالقرب من فوهة بركان ثائر في روسيا

أدى ثوراء بركان في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية (أقصى الشرق) إلى توافد سياح فضوليين يبحثون عن الإثارة والخطر، حيث التقطوا صوراً قريبة من البركان، ما دفع بالسلطات المحلية وأجهزة الطوارئ إلى التحذير من مغبة الاقتراب من البركان.

وكلوتشفيسكايا سوبكا (قمة كلوتشفيسكايا) تعتبر الأعلى (4750 متراً عن سطح البحر) في شبه الجزيرة الروسية التي حولها الاتحاد السوفيتي سابقاً إلى منطقة عسكرية مغلقة، قبل أن يعاد فتح أجزاء منها بعد انهياره. ويعتبر البركان من البراكين الأكثر نشاطا في العالم وسبق وثار الشهر الماضي.