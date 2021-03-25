غطت الثلوج أجزاء كبيرة من مدينة إسطنبول التركية. وتزامن تساقط الثلوج مع أول أيام الربيع. الأمر لم يقتصر على مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية وإنما مسّ عدة أجزاء من البلاد. وأشار مركز تنسيق الكوارث في إسطنبول إلى أن سبب تدهور الأحوال الجوية يعود إلى موجة البرد القادمة من سيبيريا.
من المتوقع أن تستمر العاصفة الثلجية في تركيا حتى الخميس مع انخفاض درجات الحرارة إلى 1 درجة مئوية، ودعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من العواقب السلبية التي قد تنتج عن الرياح القوية والأمطار، ومن خطر حدوث انهيارات ثلجية.
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