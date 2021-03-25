دمّر حريق هائل حيّاً بأكمله في عاصمة سيراليون، فريتاون، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بحسب ما أعلنته السلطات التي لم تكشف عن حصيلة الخسائر النهائية ولكنها قالت إن الآلاف من المرجح أن يكونوا تضرروا.
واندلع الحريق في حي "سوزان باي" الفقير حيث المساكن عبارة عن أكواخ وعمارات من الصفائح الخشبية والمواد الهجينة غير الآمنة والقابلة للاشتعال. ويقع الحي بالقرب من وسط المدينة التاريخي...
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