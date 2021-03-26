في جزيرة هوكايدو شمالي اليابان، وحين تهبط درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد البرود، تتدافع كتل جليدية صعوداً من أعماق نهر تيشو لتطفو على صفيح المياه في ظاهرة طبيعة فريدة من نوعها.

ومع حلول منتصف الليل ينسجُ النهرُ من الحجارة الجليدية لحافاً يتدثّر به أثناء سكونه الذي يستمر أربعة ساعات، وحين ينفث الصبح أنفاسه، يبدأ الغطاء الأبيض بالتمزقِ، فيسترد النهر قدرته على متابعة المسير إلى المصبّ في رحلة يبلغ طولها أكثر من 140 كيلومتراً.