أطلق أطفال فلسطينيون في قطاع غزة الخميس طائرات ورقية من صنع يدوي، رافعين صلواتهم من أجل إعادة تأهيل المناطق الواقعة في شمال شرقي اليابان والتي ضربها تسونامي في آذار/مارس من العام 2011. وتقيم غزة مهرجان الطائرات الورقية منذ 2012 سنوياً، ولكن الحدث ألغي استثنائياً في العام 2020 بسبب وباء كوفيد-19. هذا العام شارك 16 طفلاً من مدارس ابتدائية وتكميلية وثانوية في المهرجان الذي أقيم بدعم مادي من اليابان.
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