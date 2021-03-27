أطلق أطفال فلسطينيون في قطاع غزة الخميس طائرات ورقية من صنع يدوي، رافعين صلواتهم من أجل إعادة تأهيل المناطق الواقعة في شمال شرقي اليابان والتي ضربها تسونامي في آذار/مارس من العام 2011. وتقيم غزة مهرجان الطائرات الورقية منذ 2012 سنوياً، ولكن الحدث ألغي استثنائياً في العام 2020 بسبب وباء كوفيد-19. هذا العام شارك 16 طفلاً من مدارس ابتدائية وتكميلية وثانوية في المهرجان الذي أقيم بدعم مادي من اليابان.