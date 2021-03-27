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طائرة ورقية فوق غزة (أرشيف)

أطلق أطفال فلسطينيون في قطاع غزة الخميس طائرات ورقية من صنع يدوي، رافعين صلواتهم من أجل إعادة تأهيل المناطق الواقعة في شمال شرقي اليابان والتي ضربها تسونامي في آذار/مارس من العام 2011. وتقيم غزة مهرجان الطائرات الورقية منذ 2012 سنوياً، ولكن الحدث ألغي استثنائياً في العام 2020 بسبب وباء كوفيد-19. هذا العام شارك 16 طفلاً من مدارس ابتدائية وتكميلية وثانوية في المهرجان الذي أقيم بدعم مادي من اليابان.

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