شاهد: يهود متشددون يحرقون الخبز مع حلول عيد الفصح

احتفل يهود متشددون في القدس ببدء أسبوع الفصح عبر إحراق الخبز الذي استخدمت الخميرة في صناعة عجينته، وغسل أواني المطابخ. وخلال أسبوع الفصح، يمنع الخبز المخمر والحبوب على أنواعها. ويهدف التقليد إلى إعادة تذكر الكفاح اليهودي بعد التحرير من العبودية في مصر الفرعونية. وتقول الرواية الدينية إن اليهود لم يمتلكوا الوقت آنذاك لينضج خبزهم الذي حضّرت عجينته، ولذا، تؤكل خلال هذا الأسبوع خبزة "الماتزا" التي لا تدخلها الخميرة، عوضاً عن الخبز.