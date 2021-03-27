شاهد" مظاهرة لعمال السيرك الإيطالي ضد إغلاق كورونا

خرج العشرات من العاملين في عروض السيرك والعروض الفنية المتنقلة في العاصمة الإيطالية روما للتظاهر ضد إجراءات الإغلاق المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وطالب المتظاهرون بالسماح بإقامة عروضهم المتوقفة منذ أكثر من عام. وارتدى المتظاهرون الملابس والبدلات الخاصة بعروضهم مما أضفى على الاحتجاجات طابعاً ترفيهيا.
وأصر المتظاهرون على أن إعادة إقامة عروضهم العامة لن يشكل خطرا صحيا أو يساهم في نشر الإصابة بكوفيد-19 كما طالبوا الحكومة بمساعدتهم مادياً حتى يمكنهم عبور المحنة الحالية.
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