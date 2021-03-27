اعترض موسيقيون فرنسيون على إجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا بإقامة عرض كلاسيكي أمام مسرح أوديون الشهير في العاصمة باريس.
ويعاني الموسيقيون في هذا البلد من حظر الفعاليات الثقافية التي لطالما اعتمدوا على المشاركة فيها لكسب رزقهم.
وتعيش فرنسا وضعاً صحياً حرجاً مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وعودة الحكومة لتطبيق الإغلاق الشامل في عدد من المناطق من بينها باريس.
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