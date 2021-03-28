الزمن كفيل بتغيير معالم البشر والحجر وتمثال المسيح المخلّص في ريو البرازيلية لا يشذ عن القاعدة..

باشرت السلطات عملية إعادة تأهيل للتمثال الشهير استعدادا للاحتفال بذكراه التسعين في أكتوبر تشرين الأول المقبل بإشراف مهندسة معمارية تدعى كريستينا فانتورا.

يبلغ طول التمثال المبني بالإسمنت المسلح 710 أمتار فوق سطح البحر ويجذب سنويا قرابة مليوني سائح. وتقول المشرفة على عملية الترميم إنها ستعمل كل ما في وسعها ليظهر هذا المعلم السياحي في أبهى حلة في عيده التسعين.