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حفل موسيقي في برشلونة

لم يمنع فيروس كورونا الجديد والإجراءات الوقائية التي فرضت من قبل السلطات الإسبانية عشاق موسيقى الروك من الانضمام بالآلاف إلى الحفل الموسيقي الذي تم إحياؤه ليل السبت في برشلونة.

وأجبر محبي موسيقى الروك الذين توافدوا إلى المكان على ارتداء الأقنعة الواقية إضافة إلى إجراء فحص اختبار فوري للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بداء كوفيد_19 قبل الدخول إلى الصالة التي بلغ عدد المحتشدين فيها حوالي 5000 شخص. وتراوحت أسعار التذاكر بين 23 و 28 يورو.

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