انتهت بعد ظهر الاثنين بنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة منذ أسبوع في قناة السويس واستؤنفت حركة الملاحة في الممر الملاحي الدولى الذي أدى اغلاقه الى خسائر بمليارات الدولارات.
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن". وعلى الإثر، تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكانت أسعار النفط الخام قد تراجعت في وقت سابق بعد تعويم جزئي للسفينة، ثم عادت للانتعاش عندما قالت شركة الإنقاذ إن خبراء الإنقاذ إن المرحلة الأخيرة ستكون "الأصعب". لكن بعد ساعات فقط، أعلن عن تعويم السفينة بالكامل، وتراجعت أسعار النفط، فيما يُرتقب اجتماع لمنتجي منظمة أوبك الخميس. وفي بث مباشر، نقلت قناة اكسترا نيوز المحلية صورا للسفينة بعد تعويمها وأثناء تحركها بمحركاتها داخل قناة السويس.
وقالت القناة التلفزيونية المصرية الحكومية إن "السفينة البنمية تسير بمحركاتها بسرعة 1,5 عقدة وبتوجيه من قاطرات قناة السويس".
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