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وقفة احتجاجية لضحايا جرائم قتل النساء أمام قصر المكسيك الوطني

نظمت أمهات ضحايا جرائم قتل النساء وناشطات وقفة احتجاجية الأحد طيلة 24 ساعة أمام قصر المكسيك الوطني، وذلك قبيل افتتاح منتدى جيل المساواة، الذي انطلق في العاصمة مكسيكو الإثنين. وعبرت الوقفة عن الاحتجاج ضد غياب العدالة في حل قضايا جرائم القتل بحق النساء في البلاد.

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