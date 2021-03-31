احتفل أنصار المعارضة وأعضاء حزب الحرية وحزب اليسار في هندوراس، بصدور حكم بالسجن المؤبد على لسان قاض في نيويورك، بحق خوان أنطونيو هرننديز، شقيق رئيس البلاد، خوان أورلاندو هرننديز، المتورط بدوره في القضية المتعلقة بتهريب المخدرات، وقال المدعون بشأن الرئيس إنه متآمر مع جرائم شقيقه، الذي أدين بالتآمر لتوريد الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وحيازة رشاشات، والإدلاء بأقوال كاذبة.
No Comment المزيد من
شاهد: جامعو المخلفات ينتظرون رزقهم في "بحر" من النفايات بالهند
شاهد نقل جرحى ومصابين من ميانمار عبر نهر سالوين للعلاج في تايلاند
فيديو: طلاب جزائريون يمشون في مسيرة ويطالبون بإطلاق سراح سجناء الرأي
شاهد: تشييع جنازة متظاهر مناهض للانقلاب العسكري في ميانمار
شاهد: بريطانيون يرسمون جدارية لإحياء ذكرى ضحايا كوفيدـ19 في لندن
شاهد: حشود من الزوار يقودها الفضول لمشاهدة ثوران بركان في أيسلندا
وقفة احتجاجية لضحايا جرائم قتل النساء أمام قصر المكسيك الوطني
شاهد: لحظة تعويم سفينة "إيفر غيفن" الجانحة منذ أسبوع في قناة السويس
شاهد: مسيرة غاضبة في بيروت تنديدا بحالة الجمود السياسي في لبنان
شاهد: مراسم الاحتفال بأحد الشعانين في كنيسة القيامة في القدس
شاهد: الظلام يخيّم على أشهر معالم الكوكب خلال إحياء ساعة الأرض
شاهد: محاولات مستمرة لتعويم الناقلة "إيفر غيفن" العالقة في قناة السويس
شاهد: رغم الداء والإغلاق.. الآلاف من عشاق الروك في إسبانيا يحتشدون لحضور حفل موسيقي
ترميم تمثال المسيح المخلص في البرازيل قبل الاحتفال بعيده التسعين
فيديو: مقتل العشرات من متظاهري ميانمار في أكبر حصيلة منذ انقلاب فبراير