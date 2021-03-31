احتفل أنصار المعارضة وأعضاء حزب الحرية وحزب اليسار في هندوراس، بصدور حكم بالسجن المؤبد على لسان قاض في نيويورك، بحق خوان أنطونيو هرننديز، شقيق رئيس البلاد، خوان أورلاندو هرننديز، المتورط بدوره في القضية المتعلقة بتهريب المخدرات، وقال المدعون بشأن الرئيس إنه متآمر مع جرائم شقيقه، الذي أدين بالتآمر لتوريد الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وحيازة رشاشات، والإدلاء بأقوال كاذبة.