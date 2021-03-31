شاهد: سكان طوكيو يحتفلون بموسم تفتح أزهار الكرز بعد رفع حالة الطوارئ

أظهرت لقطات مصورة سكان العاصمة اليابانية طوكيو وهم يستمتعون بموسم تفتح أزهار الكرز على طول نهر ميغورو يوم الثلاثاء، بعد رفع حالة الطوارئ الأسبوع الماضي.
ودعت الحكومة اليابانية سكانها إلى الامتناع عن إقامة حفلات النزهة التقليدية عن طريق إغلاق أماكن التنزه المعتادة في الحدائق العامة في طوكيو.
ويجدر بالذكر أن موسم تفتح أزهار الكرز وصل مبكرا هذا العام، وبحسب الخبراء حيث يلعب تغير المناخ دورا رئيسيا في تبكير بدء الموسم.
واعتادت الزهرة اليابانية المفضلة، المسماة "ساكورا" على الوصول إلى ذروة التفتح في أبريل/نيسان من كل عام.
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