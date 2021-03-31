شاهد نقل جرحى ومصابين من ميانمار عبر نهر سالوين للعلاج في تايلاند

أظهرت لقطات مصورة سكان قرية ماي سام ليب في تايلاند، وهم يحاولون مساعدة الطواقم الطبية في نقل المصابين على نقالات إلى عيادة صغيرة عند نقطة تفتيش قريبة.
وتقع القرية على طول نهر سالوين، الذي يشكل الحدود مع ميانمار. وصرحت مجموعة تاي رينجرز شبه العسكرية، يوم الثلاثاء إخراج قارب جاء من الجانب الآخر وعلى متنه سبعة مصابين.
وقال آي جا بي، وهو مصاب جاء على متن القارب ويبلغ 48 عاما، أنه أصيب بشظية في ساقيه ولكنه لم يتمكن من السفر للحصول على المساعدة الطبية اللازمة حتى يوم الثلاثاء.
وصرح رئيس وزراء تايلاند، الثلاثاء إن حكومته مستعدة لإيواء أي شخص يفر من القتال. ويأتي هذا بعد يوم واحد، من إعلان مجموعات لحقوق الإنسان، أن الجيش التايلاندي أعاد آلاف الأشخاص الذين فروا من سلسلة الضربات الجوية التي شنها جيش ميانمار على السكان.
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