في كل يوم يرمى نحو 2300 طنّ من النفايات في منطقة قريبة من نيودلهي، حيث ينتظر "جامعو المخلفات" الشاحنات القادمة من المدن بحثاً عن رزقهم بين الأكوام الكبيرة التي تتركها، علّهم يجدون شيئاً تمكن إعادة تدويره. وتشير الأرقام التقديرية التي تنشرها الأمم المتحدة إلى أن نحو 20 مليون شخص حول العالم يعملون في هذه المهنة التي تسهم في تنظيف المدن إلى حدّ ما. ويتعرض جامعو المخلفات لأخطار كبيرة تفوق تلك التي يتعرض لها عمال النظافة الذين يعملون لصالح البلديات..