فيديو: صانع حلوى في روما الإيطالية يحوّل متجره إلى ما يشبه المعرض الفني

حوّل الحلواني (صانع الحلوى) والتر موسكو متجره الذي يقع في أحد أحياء روما إلى "غاليري فنية"، عارضاً كل ما نحته من بيض عيد الفصح، تكريماً لكبار الفنانين والأدباء. بالطبع، فإن البيوض التي صنعها "الشيف" قابلة للأكل حتى لو كان بالإمكان الحفاظ عليها لسنوات، شرط أن تكون مبردة وبعيدة من أشعة الشمس...