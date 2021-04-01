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فيديو: عاصفة ثلوج ربيعية تفاجئ سكان مدينة روسية ساحلية

فاجأت عاصفة من الثلوج "الربيعية" دامت 24 ساعة سكان مدينة ماغادان الواقعة إلى أقصى الشرق الروسي، ما أدى إلى انقطاع الطرقات وشل حركة السير. وكان خبراء الأرصاد الجوية توقعوا "طقساً سيئاً" غير أنهم لم يكونوا بانتظار الثلج أبداً. وتقع ماغادان قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا وهي مدينة ساحلية تطل على بحر أوخوتسك.

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