مواجهات بين مؤيدي ومعارضي بولسونارو بذكرى الانقلاب العسكري في البلاد

تجمع نحو 200 شخص من أنصار الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو على طول شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو للاحتفال بالذكرى السابعة والخمسين لانقلاب 1964، الذي تأتت عنه ديكتاتورية عسكرية سيطرت على الحكم في البرازيل بين العامين 1964 و1985.
لكن سرعان ما اندلعت اشتباكات خفيفة بين أنصار بولسونارو ومتظاهرين معارضين تجمعوا في نفس المكان بذكرى الانقلاب العسكري في البلاد أيضا. وهو ما أدى إلى تدافع بين الموجودين وتهديدات ومشادات كلامية بين الطرفين.
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