شاهد: حيوانات السرقاط وقرود السنجاب في رحلة بحث عن بيض الفصح بحديقة حيوانات لندن

نظم فريق الجذب الترفيهي في لندن عمليات للبحث عن البيض الفصح لحيوانات السرقاط وقرود السنجاب مع بيض ورقي ملون محشو بالحلوى.
تم إخفاء البيض في الرمال والصخور في حظيرة لحيوانات السرقاط، بينما علق القائمون على الرعاية سلال عيد الفصح في الأشجار لقرود السنجاب البوليفية ذات الغطاء الأسود.
وستكون هذه ثاني عطلة نهاية أسبوع لعيد الفصح على التوالي حيث تم إغلاق حديقة الحيوان على المستوى الوطني.
ومن المقرر إعادة فتح أبوابها يوم الاثنين 12 نيسان/ أبريل.
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