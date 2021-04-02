شاهد: الحيتان الرمادية في شمال المكسيك تومئ بعودة موسم السياحة البحرية

أعطى ظهور مجموعة من الحيتان الرمادية بارقة أمل لمنظمي الرحلات السياحية في شمال المكسيك، الذين ينتظرون عودة موسم مشاهدة الحيوانات البحرية، وخاصة بعد انخفاض تشهده البلاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
يقول سائح جاء لمشاهدة الحيتان "إنه أفضل يوم في حياتي" بعد أن سمحت الحكومة للزوار بالسفر على متن قوارب سياحية خلال موسم مشاهدة الحيتان.
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