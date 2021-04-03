شاهد: المسيحيون في القدس والعالم يحتفلون بـ "سبت النور"

تجمع العشرات من رجال الدين، من الأساقفة والكهنة والرهبان والمصلين في كنيسة القيامة بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة للاحتفال بـ "سبت النور"، وهو اليوم الذي يأتي بعد الجمعة العظيمة وقبل أحد القيامة أو عيد الفصح.

هذا وترأس بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا القداس في كنيسة القيامة التي بنيت مكان الصخرة حيث يعتقد المسيحيون أن المسيح صلب عليها.

ومن القدس إلى المكسيك، تحتفل الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي الأحد بعيد الفصح المجيد. واحتشد المصلون في مدينة مكسيكو سيتي الصاخبة للاحتفال بالأسبوع المقدس.

واحتفل المصلون في الفلبين وفرنسا بأسبوع الآلام السنوي الثاني في ظل قيود على الحركة وسط تفشي السلالات المعدية للفيروس.