شاهد: متظاهرون يحاولون إسعاف شخص أصيب في رأسه إثر مواجهات مع قوات الأمن في ميانمار

بعد اشتباكات عنيفة وقعت بين المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري ورجال الأمن في مونيوا بميانمار، تظهر مشاهد مصورة عشرات المتظاهرين وهم يحاولون اسعاف رجل ينزف من رأسه بعد أن تعرض لضربة قاسية نتيحة الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الشرطة.

وقتل أكثر من 550 متظاهر على أيدي قوات الأمن منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الفاتح من فبراير/ شباط والذي أطاح فيه الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو كي.