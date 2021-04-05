شاهد: كيف ازدهرت تجارة الذهب في دبي لتصبح "مدينة الذهب"

لأكثر من قرن ، سافر التجار إلى أسواق دبي بحثًا عن التوابل واللؤلؤ والذهب. مع هذه التجارة القوية ، أصبحت دبي تعرف باسم مدينة الذهب.

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ، بلغت قيمة تجارة الذهب في الدولة 41 مليار يورو ، وفقًا لجمارك دبي. ويعد الذهب أكبر صادرات المدينة ربحًا بعد النفط.

واستفادت دبي من موقعها الجغرافي من خلال إنشاء خزائن الذهب ومرافق صنع المجوهرات والمصافي.

تقوم معمل "الإتحاد للذهب" بتنقية الذهب وتحويله إلى سبائك استثمارية لتزويد البنوك وتجار التجزئة و تجار المجوهرات بالجملة.

وحصل "الاتحاد" على اعتماد الإمارات للتسليم الجيد وهو معيار دولي للجودة والمواصفات الفنية.

ويقول الشريك المؤسس لمصفاة الاتحاد للذهب صلاح خلف "أنا أشجع الناس فقط على الاستثمار في الذهب، وأرى أن الدائرة بأكملها قد اكتملت هنا في هذه المدينة، وخاصة البنية التحتية والاستقرار والأمن".

تصنع المصفاة سبائك الذهب بأحجام مختلفة كمنتج نهائي. مثل أي سلعة ، يمكن أن يتغير سعرها. ولكن بمعدلات السوق الحالية فإن سبيكة بوزن 10 كيلوغرامات تساوي فقط 454 ألف يورو وتباع السبائك الجاهزة للبنوك والتجار وتجار الجملة.

أسست عائلة عبد الله عام 1955 محل الجوهرة الذي بات أحد أكبر محلات البيع بالجملة في المدينة وتوسعوا فيما بعد في تجارة التجزئة.

ويقول الرئيس التنفيذي للجوهرة توحيد عبد الله والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة مجوهرات دبي "إن هناك 40 و 50 طنا -من الذهب- متوفرة في السوق، سواء في واجهات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة،… أصبحت -لدينا- أكثر الأسعار تنافسية في العالم ".

تخضع صناعة المجوهرات والذهب للتنظيم الجيد في المدينة ، حيث يوجد أكثر من 700 عضو في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وهي هيئة تجارية غير ربحية.

تشير التقديرات إلى أن ما بين 20 و 40 في المائة من مخزونات الذهب في العالم تمر عبر دبي كل عام، ومعظم ذلك يأتي إلى سوق الذهب. يوجد في المنطقة 300 متجر في نصف كيلومتر مربع فقط.

عامل آخر في نجاح دبي في تجارة الذهب هو الموقع الجغرافي حيث يستفيد وسطاء الذهب من المنطقة الزمنية، والتي تفتح من 6:00 صباحا حتى 11:00 مساءً.

محليًا تعد دبي واحدة من مناطق التبادل القليلة في العالم التي يمكنها الجمع بين مناطق زمنية تبدأ من أستراليا إلى الساحل الغربي الأمريكي.

قال مؤسس شركة رودس لاستشارات المعادن الثمينة جيفري رودس، إن قلب صناعة الذهب في الإمارات سيكون دائمًا في سوق الذهب التقليدي في دبي

ويضيف رودس أن أسباب انتعاش تجارة الذهب في دبي تعود إلى طبيعة "الناس والبنية التحتية وقادة البلد الذين يسمحون للأعمال التجارية بالإزدهار".

ويضيف أن دبي هي "المكان الأكثر فعالية من حيث التكلفة في العالم لشراء المجوهرات الذهبية... أنت تحصل على أكبر قيمة مقابل نقودك ".

الذهب في دبي معفى من الضرائب للسياح. لذلك ، يتدفق الكثيرون على سوق الذهب أو محلات المدينة الخاصة بالماس والذهب.

تراجع الطلب على المجوهرات بسبب الجائحة ولكن في الربع الأخير من 2020، انتعشت التجارة في مدينة الذهب دبي.