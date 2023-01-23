تايرا بانكس ليورونيوز: يجب الاحتفاء بالمرأة ودعمها في مجال ريادة الأعمال

كثيرا ما أكدت الرائدة في مجال الأعمال والممثلة تايرا بانكس سعادتها برؤية سيدات يشغلن مناصب تنفيذية وصانعات قرار وسيدات في مناصب إدارية، وهذا الأمر يمنحها استراتيجية لصناعة الآيس كريم الخاص بها. عارضة الأزياء والمنتجة والشخصية التلفزيونية الحائزة على جائزة إيمي، لم تستطع مقاومة رغبتها في دخول ريادة الأعمال خلال رحلتها الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة. يورونيوز التقت بتايرا بانكس وأجرت معها الحوار التالي.

جاين ويثرسبون، من يورونيوز:

"أهلاً ومرحبًا بكم في هذا العدد. تنضم إلينا اليوم عارضة أزياء وممثلة ومنتجة وسيدة أعمال ورائدة أعمال تايرا بانكس. شكرا لك تايرا لانضمامك إلينا".

تايرا بانكس:

"شكرا لك".

جاين ويثرسبون:

"هذا هو وسام كبير من الألقاب. أنت تعرفين الأفضل الذي يمثلك ...."

تايرا بانكس

"ريادة الأعمال كما تعلمين ممتعة. عندما أسمع ممثلة، فأنا مثل، أوه، لقد صنعت فيلمين. لقد مثلت، لكنني لست ميريل ستريب. سنخرج الممثلة ونحتفظ بكل الممثلات الأخريات. لكن نعم، لقد كنت موجودة نوعًا ما منذ فترة طويلة. أعمل في هذا المجال منذ أن كان عمري 15 عامًا".

جاين ويثرسبون

"لطالما كان لديك حسّ في هذا المجال، من الواضح أنه بدأ في وقت مبكر جدًا. ما هي أفضل نصيحة أعطيت لك في مجال الأعمال؟".

تايرا بانكس

"لقد تعودت والدتي أن تخبرني أنني منتجة. كان هذا قبل أن أصبح رائدة أعمال. عندما كنت موهبة ... عندما كنت عارضة أزياء. قالت لي، أنت منتجة وكيف ستقومين بتسويق هذا المنتوج؟ عليك أن تفهمي، المنتجات يمكن أن تصبح قديمة ولا يريدها الناس، كما تعلمين، البعض لا يريدون هذا المنتوج في منازلهم بعد الآن. فكيف ستفرقين باستمرار وتجددي وتتجددين؟ أنت تعلمين، لذلك كانت طريقة صحية للغاية، لذلك عندما حصلت على، كما تعلمون، مثل، أوه، لا نريدك لهذا أو ذاك، وكل هؤلاء لا يريدون ذلك، كانت مثل: إنهم يقولون لا للمنتج. إنهم لا يقولون لا لطفلي ... تذكري ذلك. وأعتقد أن ذلك ساعدني على البقاء عاقلة وبعدم الشعور بالجنون في عالم ترفيهي مجنون".

جاين ويثرسبون

"حسنًا، بالحديث عن المنتج الذي أطلقته "سمايز أند دريم"، الآيس كريم الخاص بك. لقد اخترت منتجًا يحبه الجميع".

تيرا بانكس

"نعم. يا إلهي ... كلما ذكرت أن لدي شركة آيس كريم ... لا يهمني من تكون. يمكن أن تكون مثل العمة. يمكن أن يكون الرئيس التنفيذي للعالم أو أيا كان. انهم فقط مثل ماذا؟ بوظة؟ أين؟ لما؟ حدثني عنها. ومن المثير للاهتمام أن الآيس كريم هو السعادة الحقيقية".

جاين ويثرسبون

"من أين لك الفكرة؟ هل كانت حقيقية فقط؟ حب حقيقي للمنتج؟".

تيرا بانكس

"نعم. لقد كنت مهووسة بالآيس كريم، ربما منذ أن كنت في الثالثة أو الرابعة من عمري. كانت جدتي تراقبني في الصيف. لم تكن هناك مدرسة. لم تستطع أمي تحمل تكاليف الرعاية خلال النهار وأشياء من هذا القبيل. لذلك كنت أذهب إلى منزل الجدة طوال الصيف، وكانت تقوم بصنع آيس كريم الفانيليا يدويًا. لذا لدي تلك الذكريات الجميلة عن جدتي مع ذلك. وبعدها بسنوات، كنا نذهب أما وأمي إلى متجر الآيس كريم بهوليوود بوليفارد في لوس أنجلوس كل جمعة، وتحصل هي على بوظتها المفضلة وأنا على نكهتي المفضلة، وكنا نجلس في السيارة وتتحدث معي عن كل التضحيات التي يجب أن تقديمها وكيف لن تراني كثيرًا في الأسبوع المقبل كما أنا. الحصول على وظيفة أخرى لأنني أردت الحصول على غرفة نوم أخرى. كنت أنام على الأرض ولم أعد كذلك ... وأحتاج إلى أريكة. حسنًا، لدي الآن الأريكة. الآن سنخرج من غرفة النوم هذه. سأحصل على غرفتي نوم. لذلك كانت تحلم باستمرار. فعلنا ذلك على الآيس كريم. بالنسبة لي كان المكان الذي يأتي منه "سمايز أند دريم"".

جاين ويثرسبون

"الآن، لقد اخترت الإمارات العربية المتحدة كأول موقع توسع عالمي لك. لماذا هي مميزة جدًا هنا، ولماذا اخترتها؟"

تايرا بانكس

"حسنًا، أول شيء، لذلك أقوم بتدريس العلامات التجارية الشخصية في كلية ستانفورد للأعمال، وأول شيء أخبر به طلابي أن الاختلاف أفضل من الأفضل. إذا ما هو المختلف؟ ما هو الفريد؟ كيف يمكنك أن تكون في الطليعة؟ لأنني أفعل هذا وأنا أعلم أن الجميع سيتبعون، أليس كذلك؟ بالنسبة لي، الإمارات العربية المتحدة تمثل الكثير مثل التقدم. أتحدث حتى عن متحف المستقبل. من بحق الجحيم متحف المستقبل؟ أنا أحب هذا؟ وكذلك ما تعلمته من قضاء الوقت هنا، لأن لدينا أصدقاء عائلتنا هنا. لذلك نحن نقضي الوقت. لدينا بعض الأعمال الأخرى. نحن نسافر على خطوط جوية هنا وفي الخليج. ولم أدرك مدى تركيز الأسرة عليها. لذلك عندما أتيت مع عائلتي، أمي، فإن أمي تقول "أنت تعرفين أن هذه كلها عائلة. يعتنون بجداتهم. ولا يطردونهن من المنزل. إنها عائلة كبيرة. هناك شيء آخر، يا صغيرتي، سيبدو هذا جيدًا. لدي ابن عمره سبع سنوات. يحب المجيء والذهاب إلى المطاعم بسبب قائمة الموكتيل. نعم. إذا هو مثل أمي، هل أنت في المكان لتناول المشروبات الممتعة... لأن جميع مشروبات الفاكهة والأعمال ممتعة.

جاين ويثرسبون

"كنت سأقول إنك أخبرتني للتو، لقد أبقيته بعيدًا عن كل الأشياء الممتعة. فقط تنتظرين حتى يرى الأشياء الأخرى التي يمكنه القيام بها هنا".

تايرا بانكس

"لقد أبقيته بعيدًا لأنني أشعر أنه لن يكون قادرًا على فعل أي شيء سوى اصطحابه لتلك الأماكن. لن يفعل. لذلك أنا أحب محاولة الصمود لأطول فترة ممكنة. يشبه الأمر كيف يمنع بعض الآباء أطفالهم من تناول السكر لأنهم يعرفون بمجرد حصولهم عليه، يبدو الأمر كما لو كانوا مهووسين به. لكن نعم، هذا مجرد مكان خاص لنا. وقد منحنا مكتب الاستثمار نوعًا ما مثل هذه القفزة الكبيرة".

حسب جاين ويثرسبونتقول تايرا بانكس: "أنت تعرفين ماذا، نحن ندعم الأشخاص الملونين، نحن ندعم النساء ونريد إحضارهن إلى الإمارات العربية المتحدة ونظهر للعالم أنه يمكنك تنمية عملك هنا، لذلك أحب أن أكون تقريبًا مثل حالة اختبار ليتبعها الآخرون".

جاين ويثرسبون

"وقد ذكرت أنه من الواضح، كما تعلمين، أن تكوني امرأة في مجال الأعمال. لماذا من المهم أن نحتفل بالمرأة في مجال الأعمال وندعمها؟".

تايرا بانكس

"من المهم جدًا بالنسبة لنا الاحتفال والدعم وتسليط الأضواء علينا لتأكيد أننا هنا ولإظهار أنه ليس بالأمر السهل والحديث عن كل الصدمات والكدمات والرفض وأننا على نفس القدر من الجودة وأن خطة عملنا جيدة تمامًا، لكننا لا نحصل بالضرورة على رأس المال الاستثماري وأموال الأسهم الخاصة كرجل يقف إلى جوارنا غير مستعد وهي فوضى عارمة. لكنه حصل على كل الجوائز. لكن من المهم أن نسلط الكاميرات علينا لنظهر لنساء أخريات يشاهدننا. أنت، تشاهدين الآن أنه يمكنك القيام بذلك. تعلمين، ولكن الكثير منها يتعلق بالقدوة وإحاطة أنفسكم بخبراء. أنت المبتكرة، لكن ضعي نفسك مع الإستراتيجية والتسويق وجميع الأشياء الأخرى التي تحتاجينها لتكوني ناجحة في الأعمال التجارية".

جاين ويثرسبون

"أنت معروفة بكونك رائدًة من حيث نجاحك، وإذا كان لديك جزء أساسي واحد من النصائح التي ستقدمينها للشركات الجديدة، فماذا ستكون؟".

تايرا بانكس

"يمكنني أن أقول ادرسي السوق، انظري إلى كل شيء، ولتصبحي مهووسة وأبحثي بجنون. لدي هذا الشيء حيث أركز فيه ولا يمكنني الخروج منه. أدخل في البحث ولا يمكنني الخروج. أنا أعرف كل شيء عن الآيس كريم. أعرف تنقل الرطوبة، أعرف التبلور. أعرف كل هذه الأشياء المختلفة عن الآيس كريم لأنني قلت، سأذهب إلى هذا العمل ولا أريد أن يخبرني أحد أنني أعرف ما أتحدث عنه. أريد أن أعرف أكثر من شخص البحث والتطوير هنا، وأكثر من الشخص الإستراتيجي هنا، أكثر من الشخص التسويقي هنا. لذلك أقول "ادرس وكن مهووسًا". وبعد ذلك لا يمكن لأحد أن يقول إنك لا تعرف ما تقوم به".

جاين ويثرسبون

"تحدثنا عن وظائفك وأدوارك السابقة ، كما تعلمين ... ما هي ذاكرة الموضة المفضلة لديك، على سبيل المثال؟".

تايرا بانكس

"لم أكن أبدًا مهووسة بالملابس. لا يهمني ذلك. أحبذ مبدأ الخروج بالزي الرسمي. لستيف جوبز شان في ذلك. لأنني عندما أستيقظ في الصباح، فإن أحد أكبر مخاوفي هو ما أرتديه. لذلك أتساءل: هل عليّ أن أفعل؟ الراحل توني شيا، كان الرئيس التنفيذي لشركة زابوس وكان صديقًا لي. وكان يرتدي كل يوم قميص زابوس وجينز. أتساءل "لماذا ترتدي علامتك التجارية؟ هذا غريب. كان يقول: "لست مضطرًا للتفكير في الأمر. وأقول للعالم من أنا كل يوم وماذا أفعل، ما هو شغفي. لذلك قد أبدأ في فعل ذلك. قد أرتدي قميص "سمايز أند دريم" وسترة سوداء وجينزا أسود حتى أتمكن من التفكير في عملي واستراتيجية جعله عملاً عالميًا بدلاً من يا إلهي، هل يجب أن أرتدي القميص الوردي أو الأصفر؟"

جاين ويثرسبون

"شكرًا جزيلاً على التحدث إلينا في لقاء اليوم، أسعدتني اللقاء بك".

تايرا بانكس

"تشرفت بمقابلتك".

جاين ويثرسبون

"شكرًا جزيلاً"