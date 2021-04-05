تحدى معارضو الانقلاب في ميانمار الحكم العسكري برسم شعارات مناوئة له على بيض عيد الفصح ونشر صورها، وفي أحد عيد الفصح، وجدت حركة العصيان المدني حلا جديدا هو نشر صور البيض المزينة برسائل ضد النظام على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد كتب عليها "أنقذوا بورما" و"نريد الديموقراطية"، "دعونا نتخلص من ماه" الأحرف الأولى من اسم زعيم المجموعة العسكرية مين أونغ هلاين. وقال مندوب الحكومة المدنيّة المعزولة في الأمم المتحدة الدكتور ساسا على تويتر، "إن إبداع وشجاعة وتحدي شعبنا هو مستقبل بورما".
وقُتل أكثر من 550 مدنيا بينهم نساء وأطفال بأيدي قوات الأمن منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح الحكومة المدنية التي كانت تقودها فعليا أونغ سان سو تشي، حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وقد تكون الحصيلة أكبر بكثير إذ اعتقل حوالي 2700 شخص، يحتجز كثيرون منهم في أماكن سرية من دون إمكانية الاتصال بأقاربهم أو محاميهم ويعتبرون في عداد المفقودين. رغم كلّ ذلك، تواصل الحراك المنادي بالديموقراطية، مع إضراب عشرات آلاف الموظفين عن العمل وشلّ قطاعات اقتصادية بأكملها.
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