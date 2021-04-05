شاهد: قداس عيد فصح "خافت" في الفاتيكان في ظل موجة كوفيد-19 الثالثة

ترأس البابا فرانسيس اليوم الأحد قداس عيد الفصح في كنيسة الفاتيكان بمشاركة عدد قليل من الحضور بسبب الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتلقي أزمة كوفيد-19 بظلالها على احتفالات الفاتيكان بعيد الفصح للعام الثاني على التوالي حيث تم إقامة القداس داخل كنيسة القديس بطرس بدلاً من إقامته في ساحة القديس بطرس التي تتسع للآلاف.

والتزم الحاضرون بارتداء الكمامات الواقية وحافظوا على إجراءات التباعد الاجتماعي.