عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: موجة كبيرة من أسراب الجراد تهدد الأمن الغذائي في كينيا

تواجه كينيا موجة عاتية من غزو أسراب الجراد الذي يهدد المحاصيل والثروة الحيوانية والأمن الغذائي للبلاد.

ويأتي هجوم الجراد هذا العام في وقت يعقب خروج المزارع من موسم الأمطار وهو التوقيت الذي يتم فيه تجهيز الأراضي الزراعية مما يزيد من صعوبة رش المبيدات المضادة للجراد.

No Comment المزيد من