بين أشجار الخوخ، تومض ألسنة اللهب البرتقالية وتتوهج طوال الليل في بساتين ويستوفن بمنطقة الرين السفلى بالألزاس حيث قام دانيال وناتالي ديتلينج بإشعال مئات الشموع لمواجهة الآثار الكارثية المحتملة للصقيع خلال موجة البرد القارسة التي ضربت المنطقة هذا الأسبوع.
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