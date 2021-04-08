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شاهد: تمثال وصور ولوحات إشهارية وجداريات فسيفساء تكريما لرائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين

يمكن لزوار العاصمة الروسية موسكو أن يُشاهدوا بأحد أحيائها أو بالقرب منها تمثالا عملاقا وجداريات وفسيفساء وصورا إشهارية لرائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين، الذي أصبح أول شخص يخترق الغلاف الجوي قبل 60 عاما من الآن.

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