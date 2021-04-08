شاهد: تواصل عمليات البحث عن عشرات المفقودين بعد إعصار إندونيسيا

وصلت سفينتنان تابعتان للبحرية الإندونيسية تحملان مساعدات إنسانية الخميس إلى المنطقة التي اجتاحها إعصار أسفر عن سقوط أكثر من مئتي قتيل من بينهم العشرات في تيمور الشرقية.

ورست السفينتان في جزيرتي ليمباتا وادونارا الواقعتين في أقصى شرق الأرخبيل الإندونيسي المترامي الأطراف. وتوجهت إلى جزر أخرى في المنطقة المنكوبة مستشفيات عائمة.

وقد شرد الأعصار آلاف الأشخاص في حين لا يزال العشرات في عداد المفقودين. واضطرت الأمطار الغزيرة التي صاحبت الاعصار سيروجا في الرابع من نيسان/أبريل آلاف الأشخاص إلى هجر منازلهم.

ويعتبر سيروجا من أكثر الاعاصير تخريبا منذ سنوات في المنطقة. واستحالت مناطق زراعية حقولا موحلة في حين لا يزال التيار الكهربائي منقطعا بشكل واسع. وفي بعض البلدات في ليمباتا جرفت انزلاقات التربة منازل مبنية على سفح الجبل إلى مستوى المحيط.

وقتل ما لا يقل عن 165 شخصا رسميا في إندونيسيا و37 في تيمور الشرقية وهو بلد صغير يبلغ عدد سكانه 1,3 مليون نسمة يقع بين إندونيسيا وأستراليا. ولا يزال أكثر من 55 شخصا في عداد المفقودين. وتضررت مستشفيات وجسور وآلاف المنازل جراء الإعصار.