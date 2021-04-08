شاهد: ليلة أخرى من أعمال العنف والشغب في بلفاست

شهدت شوراع العاصمة الأيرلندية الشمالية ليلة أخرى من أعمال العنف حيث رمى البعض زجاجات "المولوتوف" تجاه ما يعرف باسم "بوابات السلام" في "طريق لارناك" ، كما أحرقت حافلة نقل وهوجمت قوات الأمن. وذكرت الشرطة أن أكثر من 50 عنصراً تابعين لها أصيبوا بجروح خلال الأحداث التي لم ترَ العاصمة مثلها منذ سنوات. وبدأت أعمال الشغب والعنف منذ أسبوع وقال بعض المراقبين إنها قد تمثل الدليل الأول على "الاضطرابات" التي قد تمّر بها المقاطعة البريطانية في مرحلة ما بعد بريكست..
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