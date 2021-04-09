توقفت إسرائيل لفترة وجيزة صباح الخميس مع انطلاق صافرات الانذار لمدة دقيقتين في العاشرة صباحا (07:00 ت.غ) تكريما لضحايا المحرقة النازية.

في تقليد سنوي تجمد المشاة في أماكنهم وتوقف السائقون ووقفوا دقيقتي صمت بجانب سياراتهم، تكريمًا لستة ملايين يهودي قتلهم النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

أقيمت المراسم في جميع أنحاء البلاد، على عكس العام الماضي عندما فرضت اسرائيل قيودًا لاحتواء فيروس كورونا وبثت معظم المراسم التذكارية عبر الإنترنت وبقي المسنون الناجون من المحرقة داخل بيوتهم.

رفعت إسرائيل بعد أن أعطت لقاحًا ضد كوفيد لأكثر من نصف سكانها بعض القيود المفروضة على انتشار الوباء. وعند نصب "ياد فاشيم "التذكاري للمحرقة "للهولوكوست" في القدس الغربية، أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأربعاء مرة أخرى مقارنة بين الإبادة الجماعية النازية والتهديد الذي يقول إن الدولة اليهودية تواجهه من برنامج الأسلحة النووية الإيراني المزعوم.

وأصر نتنياهو على أن إسرائيل" لن تكون ملزمة باتفاق نووي بين القوى العالمية وإيران، إذا كان ذلك سيمكن الجمهورية الإسلامية من تطوير أسلحة نووية".