شاهد: بوليفيون ينظّفون بحيرة مهملة منذ سنوات

أطلق بوليفيون الأربعاء مبادرة لتنظيف بحيرة أورو أورو التي تقع في المرتفعات، من النفايات، في محاولة للاعتناء بالبحيرة المهملة منذ سنوات. وشارك في عملية التنظيف نحو 500 عنصر من رجال الشرطة والمتطوعين...