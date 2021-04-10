نظم مالك مطعم في كوسوفو احتجاجا غير عادي، عندما وضع التماثيل بدلا من الزبائن على كراسي شاغرة في مطعمه المغلق في بريشتينا عاصمة كوسوفو. ووضع بيتري كلوكوكي التماثيل على الكراسي بأزياءها، وكأنها تتناول وجبتي الفطور والغداء مع قوائم الطعام وقوارير النبيذ. ويقول كلوكوكي وهو رئيس رابطة فن الطهي في كوسوفو، إنه نظم الاحتجاج الصامت نيابة عن جميع المطاعم، التي أغلقت ابوابها بسبب تفشي وباء كوفيدـ19، إذ قررت الحكومة تشديد الاجراءات لمكافحة الوباء مدة 12 يوما، من 7 إلى 18 من الشهر الحالي في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. وقد عانت المطاعم والمقاهي أكثر من غيرها بسبب الإغلاق وحظر التجول. وتوظف المطاعم حوالي 14 ألف شخص.
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