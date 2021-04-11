فيديو: هكذا كشفت مصر النقاب عن مدينة الحرفيين التي يفوق عمرها الـ3000 عام

أزيح الستار أمس السبت بحضور مسؤولين مصررين وإعلامي عن مدينة الحرفيين التي شيدها قبل ثلاثة آلاف عام الملك أمنحتب الثالث. ويقول علماء الآثار إنها "أكبر" مدينة قديمة عُثر عليها في مصر، في موقع في الأقصر، موطن وادي الملوك الأسطوري. من بين المعروضات التي كانت مدفونة في الرمال: ورش وأفران وأوانٍ فخارية. ولا تزال حيطان مبنية من الطوب اللبن والشوارع التي تمر بين هذه المباني موجودة حتى الآن وتمكن رؤيتها.