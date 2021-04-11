فيديو: هكذا كشفت مصر النقاب عن مدينة الحرفيين التي يفوق عمرها الـ3000 عام

أزيح الستار أمس السبت بحضور مسؤولين مصررين وإعلامي عن مدينة الحرفيين التي شيدها قبل ثلاثة آلاف عام الملك أمنحتب الثالث. ويقول علماء الآثار إنها "أكبر" مدينة قديمة عُثر عليها في مصر، في موقع في الأقصر، موطن وادي الملوك الأسطوري. من بين المعروضات التي كانت مدفونة في الرمال: ورش وأفران وأوانٍ فخارية. ولا تزال حيطان مبنية من الطوب اللبن والشوارع التي تمر بين هذه المباني موجودة حتى الآن وتمكن رؤيتها.
No Comment المزيد من
شاهد: قارب "ترينغا" من البر إلى البحر
شاهد: احتجاج التماثيل على إجراءات الإغلاق في أحد مطاعم بريشتينا
شاهد: صاروخ سويوز يلتحم بمحطة الفضاء الدولية في مهمة تكريمية بذكرى رحلة غاغارين
شاهد: اليقطين والبازلاء في معرض بنيويورك تكريما للفنان الياباني يايوي كوساما
شاهد: من كازاخستان .. سويوز ينطلق نحو محطة الفضاء الدولية
شاهد: شركة صينية للتكنولوجيا تطور كلابا ألية للحراسة والتنزه
شاهد: بوليفيون ينظّفون بحيرة مهملة منذ سنوات
شاهد: توقف وجيز للحركة في إسرائيل إحياء لذكرى ضحايا المحرقة
شاهد: تواصل عمليات البحث عن عشرات المفقودين بعد إعصار إندونيسيا
فيديو: أوركسترا نيويورك تعزف في الهواء الطلق للعاملين في الجهاز الطبي
شاهد: ليلة أخرى من أعمال العنف والشغب في بلفاست
شاهد: "الشموع" لحماية البساتين من الصقيع بسبب انخفاض درجات الحرارة في منطقة الألزاس الفرنسية
شاهد: تمثال وصور ولوحات إشهارية وجداريات فسيفساء تكريما لرائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
شاهد: رواندا تحيي ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية
شاهد: برازيلي يسير مرتديا زي "صائد الأرواح" للتنديد بسياسات بولسونارو