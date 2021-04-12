شاهد: ناد أمريكي يتحدى الصورة النمطية لشكل أجسام رياضي التزلج

تجمع عشرات الأشخاص في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحضور أول اجتماع لنادي تزلج جديد في ألاميدا يدعى "تشوب رولز". ويهدف النادي إلى تحدي الصور النمطية وخاصة الجسدية لممارسي هذه الرياضة.

مؤسس النادي آندي دوران، يقول إن "تشوب رولز"، يريد مساعدة أولئك الذين لا تتناسب أجسامهم مع أجسام المتزلجين أو راكبي الألواح، أي من يعانون من السمنة أو من الزيادة في الوزن.