شاهد: أمام خطر العصابات.. قرية مكسيكية تشكل مجموعة مسلحة "للدفاع عن النفس"

أظهرت مقاطع مصورة مجموعة من الأطفال وهم يلوحون بالبنادق ويسيرون جنبًا إلى جنب إلى جانب أشخاص مسلحين في جنوب غرب المكسيك. وتعود هذه الصور إلى مجموعة تم إنشاؤها من قبل سكان قرية أياهوالتمبا المكسيكية "للدفاع عن النفس" وليكونوا جاهزين لردع أي هجوم محتمل من قبل عصابة لوس أرديلوس التي تعمل في المنطقة.

يقول أحد أعضاء المجموعة: "عصابة لوس أرديلوس الإجرامية خطفت أحبائي، أثناء خروجك إلى الطرقات إن لم تكن مسلحا، فإنهم يخطفونك. لهذا السبب نتحد كمجتمع في هذه المدينة للدفاع عن أنفسنا".