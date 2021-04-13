شاهد: لليلة الثانية على التوالي.. مواجهات مع الشرطة في مينيابوليس بعد مقتل رجل أسود

لليلة الثانية على التوالي تجمع متظاهرون خارج قسم شرطة مركز بروكلين في مينيابوليس احتجاجاً على مقتل دونت رايت، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 20 عاماً، على يد الشرطة.
وأطلق المتظاهرون مفرقعات على الشرطة وقوبلوا بالغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية. وسار ضباط الشرطة وجنود الحرس الوطني متلاصقين لتفريق الحشد الذي ازداد بشكل كبير عن الليلة السابقة.
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