شاهد: حديقة حيوانات لندنية تعيد فتح أبوابها للزوار

عاد الزوار إلى حديقة الحيوانات ZSL في لندن الإثنين بعد تخفيف قيود الإغلاق في بريطانيا حيث أعيدت فتح المطاعم والمقاهي. وفتحت الحديقة أبوابها للجمهور لأول مرة منذ إغلاقها في 4 يناير- كانون الثاني بسبب الإغلاق الوطني الثالث في المملكة المتحدة.
وخلال فترة الإغلاق الطويلة، واصل الأطباء البيطريون والحراس العمل داخل الحديقة للاعتناء بالحيوانات. وتفرض الحديقة على الزائرين العائدين تدابير السلامة والوقاية المعمول بها في البلاد على غرار نظام السير ذي الاتجاه الواحد، والتزام مسافات التباعد الاجتماعي، وتحديد عدد الزوار. وتقول جمعية علم الحيوان في لندن، إن الإغلاق القسري عرض حدائق الحيوانات لضغط مالي حاد، خصوصاً وأن أغلبها تكسب دخلها من مبيعات التذاكر، وتضع تلك الإيرادات لرعاية الحيوانات.
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