شاهد: استعدادات في قلعة وندسور لحفل تأبين الأمير فيليب

تجمعت الحشود لمشاهدة دخول أفراد من المدفعية الملكية إلى قلعة وندسور في إطار الاستعدادات الخاصة بحفل تأبين الأمير فيليب، دوق إدنبرة. وتوفي الأمير فيليب الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 99 عاما، وستشيع جنازته هذا السبت في قلعة وندسور.

وجرت خلال هذه المناسبات الرسمية أن يرتدي أفراد العائلة زيا عسكريا بما يعكس رتبهم الفخرية. ولكن يبدو أنه تمّ اتخاذ قرار بأن يرتدي جميع أفراد الأسرة المالكة ملابس حداد لتحاشي أي حرج.