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شاهد: إسقاط 15 ألف علبة حبوب على طريقة الدومينو تكريما لموظف مدرسة في فلوريدا

جمع طلاب مدرستين في ولاية فلوريدا الأمريكية أكثر من 15 الف علبة حبوب، وقاموا بتصفيفها على منوال أحجار الدومينو ثم اسقطوها، في يوم تكريم الموظف خوليو نرفيز الذي عمل طيلة 8 سنوات في مدرسة من منطقة شارتولز كي 12 والذي وافاه الأجل خلال الشهر الماضي. ونظم الحدث في إحدى القاعات الرياضية، وكان مقررا أن يتم التبرع بعلب الحبوب بعد الحدث، لبنوك الطعام في المنطقة.

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