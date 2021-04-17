تعتبر جبال ماترهورن السويسرية من بين الجبال الأكثر شهرة لدى عشاق صعود وتسلق الجبال. وقد قضت جوليا ليوبوفا حوالى ثلاث ساعات ونصف للوصول إلى القمة إلى جانب مرشدها أندرياس شتايدنل. وقد أمضت ليوبوفا، وهي متسلقة جبال روسية المولد 4 أشهر في التدرب قبل خوض غمار التجربة لتحقيق حلمها بالوقوف على قمة الجبل الشهير.