تعتبر جبال ماترهورن السويسرية من بين الجبال الأكثر شهرة لدى عشاق صعود وتسلق الجبال. وقد قضت جوليا ليوبوفا حوالى ثلاث ساعات ونصف للوصول إلى القمة إلى جانب مرشدها أندرياس شتايدنل. وقد أمضت ليوبوفا، وهي متسلقة جبال روسية المولد 4 أشهر في التدرب قبل خوض غمار التجربة لتحقيق حلمها بالوقوف على قمة الجبل الشهير.
No Comment المزيد من
شاهد: احتفالات مسائية بميلاد كيم إيل سونغ في كوريا الشمالية
شاهد: استعدادات في قلعة وندسور لحفل تأبين الأمير فيليب
شاهد: مدينة أوبيني سور نير تنظم تكريما على طريقتها لدوق إدنبرة
شاهد: إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات في ميانمار
شاهد : الاختبار النهائي لمركبة نيو شيبرد قبل أول رحلة فضاء مأهولة
شاهد: مئات الحجاج السيخ يحيون عيد " بيساخي "
شاهد: احتجاجات على التسريح المحتمل للعمال في شركة أليطاليا للطيران
شاهد: تجدد المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في ولاية مينيسوتا الأمريكية عقب مقتل شاب أسود
شاهد: حديقة حيوانات لندنية تعيد فتح أبوابها للزوار
شاهد: لليلة الثانية على التوالي.. مواجهات مع الشرطة في مينيابوليس بعد مقتل رجل أسود
فيديو: "التعشير الحجازي" رقصة تتوارثها الأجيال السعودية حتى اليوم
شاهد: أمام خطر العصابات.. قرية مكسيكية تشكل مجموعة مسلحة "للدفاع عن النفس"
شاهد: استمرار ثوران بركان فاغرادالسفيال في أيسلندا وتشكل ثلاث فوهات جديدة
شاهد: الشرطة الأمريكية تفرق بالقوة متظاهرين غاضبين من قتلها رجلا أسود
فيديو: النيران تلتهم مبنى أثرياً يعود تاريخ بنائه لعام 1841 في سانت بطرسبرغ